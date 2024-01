Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Antonio Candreva

Maurizio Sarri poprosił Lazio o transfer Antonio Candrevy

36-latek w przeszłości reprezentował barwy Biancocelesti

Salernitana nie chce się zgodzić na odejście doświadczonego piłkarza

Antonio Candreva pożądany przez Maurizo Sarri’ego

Lazio podniosło się po rozczarowującym początku sezonu. Maurizio Sarri chce utrzymać obecny trend i na poważnie włączyć się do walki o miejsce gwarantujące awans do Ligi Mistrzów. Pomóc w tym zadaniu ma nowy gracz, o którego szkoleniowiec poprosił władze klubu.

Jak poinformował włoski oddział “Sky Sport” 65-letni opiekun Lazio chce, aby zimą do drużyny trafił Antonio Candreva. Doświadczony skrzydłowy aktualnie gra w barwach Salernitany, w której odgrywa kluczową rolę.

Powiedzenie, że ktoś jest jak wino im starszy, tym lepszy w przypadku 36-latka sprawdza się idealnie. Urodzony w Rzymie piłkarz mimo upływających lat wciąż potrafi zachwycić na włoskich boiskach. W tym sezonie zagrał w 20 meczach Serie A, w których strzelił 5 bramek i zaliczył 4 asysty.

Gdyby transfer doszedł do skutku, to dla Candrevy będzie to powrót do Lazio po 8 latach przerwy. Jednak póki co, na sprzedaż piłkarza nie chce się zgodzić Salernitana. Dodatkowo sytuację komplikuje klauzula, która automatycznie przedłużyła jego kontrakt do 2025 roku.

