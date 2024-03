IMAGO / VCG Na zdjęciu: Oscar

Oscar od początku 2017 roku przywdziewa koszulkę Shanghai Port

Umowa 32-latka z chińskim zespołem wygasa już 30 listopada 2024 roku

Brazylijczyk może ponownie zagrać w Europie lub wrócić do ojczyzny

Była gwiazda Chelsea ponownie zagra w Europie?

Jak informuje brazylijski dziennik “UOL Esporte”, Oscar wyjedzie z Chin już w grudniu, gdy wygaśnie jego kontrakt z tamtejszym klubem – Shanghai Port. 32-latek ma dwie opcje na kontynuowanie kariery – może znów zagrać w Europie lub wrócić do swojej ojczyzny.

Zainteresowana pozyskaniem Brazylijczyka jest bowiem jego była drużyna – Internacional – z której w 2012 roku przeprowadził się do Chelsea. Ofensywny pomocnik w barwach The Blues występował do 2017 roku, kiedy to zdecydował się przyjąć lukratywną ofertę z Azji.

Oscar na chińskich boiskach rozegrał łącznie 210 meczów, strzelił 61 bramek i zaliczył 111 asyst. Doświadczony zawodnik ma na swoim koncie 48 spotkań w reprezentacji Brazylii.