Juventus chce sprowadzić byłego zawodnika Barcelony

Oscar Mingueza może być dostępny za darmo w letnim okienku transferowym. To przykuło uwagę między innymi Juventusu - dowiedział się Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - trener Juventusu

Oscar Mingueza przymierzany do Juventusu

Oscar Mingueza ma ważny kontrakt z Celtą Vigo obowiązujący jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Prawy obrońca nie zamierza przedłużać umowy z galicyjskim klubem, co jasno sugeruje zmianę otoczenia w niedalekiej przyszłości. Na stole są dwa scenariusze – transfer już zimą za relatywnie niską kwotę lub odejście latem na zasadzie wolnego transferu.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, sytuację Minguezy uważnie monitoruje między innymi Juventus. Stara Dama preferuje bezpłatne pozyskanie bocznego defensora po zakończeniu obecnego sezonu, lecz nie wyklucza działań w trakcie styczniowego okienka, jeśli zawodnik będzie naciskał na natychmiastowe przenosiny.

Turyńczycy muszą jednak liczyć się z poważną konkurencją ze strony klubów Premier League – takich jak West Ham United, Aston Villa oraz Newcastle United – które również mają chrapkę na sprowadzenie hiszpańskiego wahadłowego.

Oscar Mingueza jest wychowankiem Barcelony, jednak pełnię swojego potencjału zaprezentował dopiero po transferze do Celty Vigo. W rozgrywkach La Ligi rozegrał łącznie 155 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował trzynaście asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia prawego obrońcę na około 20 milionów euro, co czyni go wyjątkowo atrakcyjną opcją transferową.