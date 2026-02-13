Aston Villa chce zakontraktować wychowanka Barcelony

20:50, 13. lutego 2026 21:22, 13. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Oscar Mingueza w trakcie letniego okienka transferowego będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Z okazji na darmowe pozyskanie prawego obrońcy chce skorzystać między innymi Aston Villa - poinformował brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Oscar Mingueza
NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Oscar Mingueza na radarze Aston Villi

Oscar Mingueza ma ważny kontrakt z Celtą Vigo tylko do 30 czerwca 2026 roku. 26-letni prawy obrońca podjął już decyzję o nieprzedłużaniu wygasającej umowy z galicyjskim klubem, ponieważ chce zrobić kolejny krok naprzód w karierze. To oznacza, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie on dostępny na rynku bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja czyni go bardzo atrakcyjną opcją dla wielu drużyn z Europy.

Z okazji na darmowe pozyskanie mierzącego 184 centymetry wahadłowego chce skorzystać kilka zespołów, a wśród nich znajduje się Aston Villa – informuje serwis „CaughtOffside.com”. Czterokrotny reprezentant Hiszpanii jest otwarty na przeprowadzkę do Premier League i mógłby trafić do drużyny prowadzonej przez Unaia Emery’ego.

Jego sytuacji przyglądają się także dwie inne ekipy z Wysp Brytyjskich – Newcastle United oraz West Ham United. Angielski kierunek wydaje się dziś najbardziej prawdopodobny, choć wcześniej w kontekście tego piłkarza media wymieniały również włoski Juventus.

Mingueza jest wychowankiem Barcelony, lecz pełnię swojego potencjału pokazał dopiero po przenosinach do Celty Vigo, gdzie pełni rolę kluczowego zawodnika. W rozgrywkach La Ligi rozegrał łącznie 159 spotkań, zdobył dziewięć bramek i zanotował trzynaście asyst. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na około 20 milionów euro.