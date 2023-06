PressFocus Na zdjęciu: Ondrej Duda

Ondrej Duda zimą trafił na wypożyczenie do Hellasu Verona

Były piłkarz Legii jednak zostanie na stałe w Serie A

Uruchomiona została klauzula wykupu, po tym jak klub utrzymał się w elicie

Bild: Ondrej Duda na stałe w Hellasie Verona

Z informacji przekazanych przez niemiecki dziennik “Bild” wynika, że Ondrej Duda na stałe przeniesie się do Hellasu Verona. Uruchomiona została klauzula obowiązkowego wykupu za 2.5 miliona euro, po tym jak klub ze Stadio Marcantonio Bentegodi utrzymał się w Serie A kosztem Spezii.

Ondrej Duda trafił do Hellasu Verona zimą tego roku na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Jednak jest już praktycznie pewne, że słowacki pomocnik zostanie w stolicy regionu Wenecji. To również bardzo dobra wiadomość dla byłego zawodnika Legii Warszawa, bowiem jego relacje z FC Koln nie należały w ostatnich miesiącach do udanych.

W niedawno zakończonym sezonie Serie A Ondrej Duda rozegrał 15 spotkań. Jego wkład w utrzymanie Hellasu Verona był wręcz minimalny, ponieważ zawodnik niczym specjalnym nie wyróżniał się na włoskich boiskach.

