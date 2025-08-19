Onana czy Bayindir? Man United wybrał bramkarza na mecz z Fulham

Andre Onana ma wrócić do wyjściowej jedenastki Man United na mecz z Fulham - twierdzi Alex Crook z serwisu talkSport. W spotkaniu z Arsenalem między słupkami zastąpił go Altay Bayindir.

Independent Photo Agency / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana i Altay Bayindir

Andre Onana ma wrócić do składu na mecz Fulham – Man United

Manchester United już w 1. kolejce Premier League musiał zmierzyć się z jednym z kandydatów do tytułu. Na Old Trafford podopieczni Rubena Amorima podejmowali Arsenal. O wyniku spotkania przesądziła bramka w 11. minucie, którą zdobył Riccardo Calafiori. Winą za utratę gola obarczony został Altay Bayindir. Turecki bramkarz niespodziewanie zastąpił w wyjściowej jedenastce Andre Onanę.

Decyzja o braku umieszczenia Onany w kadrze meczowej wywołała duży szum w mediach. Do swojej decyzji postanowił odnieść się Ruben Amorim, który wyjaśnił, że była to decyzja stricte sportowa. Kameruńczyk nie musi obawiać się o przyszłość na Old Trafford.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji, które przekazał Alex Crook z portalu talkSport wynika, że Andre Onana ma wrócić do składu Manchesteru United. 29-latek ma znaleźć się nie tylko w kadrze meczowej, ale również w pierwszym składzie na starcie z Fulham w 2. kolejce Premier League.

Warto dodać, że Onana w trakcie przygotowań do sezonu doznał kontuzji, która wyłączyła go z tournée w Stanach Zjednoczonych. Pod jego nieobecność oprócz Altaya Bayindira w sparingach wystąpił również 39-letni Tom Heaton. Po meczu z Arsenalem szkoleniowiec Czerwonych Diabłów podkreślał, że jest zadowolony z pracy, jaką podczas przygotowań wykonali obaj bramkarze.