Mason Greenwood kuszony przez giganta. Oferta za 75 milionów

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood znalazł się na radarze Paris Saint-Germain

Mason Greenwood po turbulencjach w Man Utd wygląda na to, że jest na dobrej drodze do całkowitego odbudowania. Piłkarz aktualnie broni barw Olympique Marsylia, do którego dołączył latem minionego roku za 26 milionów euro i w ekipie z Ligue 1 notuje udane występy. To nie umknęło uwadze przedstawicieli jednego z europejskich gigantów, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że piłkarz wzbudził zainteresowanie sterników Paris Saint-Germain. Stołeczny klub podobnego do tego stopnia zainteresował się zawodnikiem, że złożył już nawet formalną ofertę w wysokości 75 milionów euro.

Za ewentualną transakcją z udziałem angielskiego gracza przemawiać może też to, że w przypadku ewentualnego transferu na niezły zysk może liczyć klub z Old Trafford. Man Utd zapewnił sobie zysk w postaci 50 procent od kolejnego transferu z udziałem piłkarza. To oznacza, że w przypadku ewentualnej przeprowadzki Greenwooda do ekipy z Parc Des Princes działacze przedstawiciela Premier League mogliby liczyć na mniej więcej 37,5 miliona euro.

Anglik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 24 spotkaniach. Zdobył w nich 15 bramek, a także zaliczył cztery asysty. Aktualna umowa Greenwooda z OM obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.