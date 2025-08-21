Mourinho o taktyce Benfiki. „Sam też tak grałem przeciwko Barcelonie”

Fenerbahce zremisowało w środę w meczu fazy play-off Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona. Po zakończeniu spotkania na temat rywalizacji głos zabrał szkoleniowiec tureckiej ekipy.

fot. MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho o spotkaniu Fenerbahce – Benfica

Fenerbahce bezbramkowo zremisowało z Benfiką w środowym spotkaniu, mimo że od 71. minuty grało z przewagą jednego zawodnika. Swoimi przemyśleniami na temat rywalizacji podzielił się doświadczony trener tureckiej ekipy.

– Nie można krytykować naszego rywala za to, że grał tak, jak grał. To pokazuje, że nas szanują – przekonywał Jose Mourinho, cytowany przez Fotomac.com.

– Benfica ma większy potencjał i umiejętności. W każdym razie w klubie wiedzieli, jak graliśmy przeciwko Feyenoordowi – zaznaczył Portugalczyk.

– To dobry wynik dla Benfiki, nie krytykując tej ekipy. Sam w przeszłości wystawiałem dziesięciu zawodników w obronie przeciwko Barcelonie – powiedział Mourinho, który prowadził niegdyś Real Madryt.

Fenerbahce jest niepokonane od trzech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. W ramach III rundy eliminacji Ligi Mistrzów turecka drużyna dwukrotnie pokonała Feyenoord. Ekipa z Rotterdamu u siebie przegrała (1:2), a w rewanżu w Stambule gospodarze zwyciężyli bardziej przekonująco (5:2).

Tymczasem w najbliższy weekend Fenerbahce zmierzy się u siebie z Kocaelisporem. Rewanż z Benficą odbędzie się natomiast 27 sierpnia o godzinie 21:00. Zwycięzca dwumeczu awansuje do fazy ligowej Ligi Mistrzów, która zacznie się 16-18 września.

