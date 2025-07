PA Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Anglii

Man United pozyska Ollie Watkinsa? Piłkarz czeka na ofertę

Manchester United podczas trwającego letniego okienka transferowego wzmocnił już swoją linię ataku, sprowadzając Matheus Cunhę, który przeszedł do drużyny Czerwonych Diabłów za ponad 74 miliony euro z Wolverhampton Wanderers. Ponadto bliski przeprowadzki do ekipy prowadzonej przez Rubena Amorima jest Bryana Mbeumo, za którego angielski gigant zapłaci podobne pieniądze. Mimo to Manchester United najpewniej sprowadzi jeszcze jednego nowego zawodnika do formacji ofensywnej.

Mianowicie, z drużyną Red Devils pożegnają się Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho i Alejandro Garnacho, a przyszłość Joshuy Zirkzee oraz Rasmusa Hojlunda stoi pod znakiem zapytania. Dlatego włodarze z Old Trafford planują duże zakupy, zakładające zwiększenie rywalizacji w linii ataku. Jak donosi brytyjski serwis „GiveMeSport”, wysoko na ich liście kandydatów znajduje się Ollie Watkins. Co więcej, 29-letni napastnik podobno jest chętny na przenosiny do Manchesteru United i byłby gotowy zaakceptować ewentualną ofertę.

Za 18-krotnego reprezentanta Anglii byłoby trzeba zapłacić około 50 milionów funtów, ponieważ tyle oczekuje za niego Aston Villa. Warto dodać, że sytuację skutecznego snajpera monitorują również inne kluby. W mediach mówi się o Arsenalu, Newcastle United oraz gigancie z Arabii Saudyjskiej, Al-Hilal.

Ollie Watkins z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Villans od września 2020 roku, gdy przeniósł się do zespołu Lwów za 34 miliony euro z Brentfordu. Mierzący 180 centymetrów zawodnik na boiskach Premier League rozegrał łącznie 184 spotkania, w których zdobył 75 bramek oraz zanotował 36 asyst.