Manchester United złożył nową propozycję za Bryana Mbeumo. Oferta angielskiego giganta opiewa na 70 milionów funtów - donosi David Ornstein z portalu The Athletic.

David Ornstein / The Athletic

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim - trener Manchesteru United

Bryan Mbeumo coraz bliżej Manchesteru United

Bryan Mbeumo jest jednym z głównych celów transferowych Manchesteru United podczas trwającego letniego okienka. Władze Czerwonych Diabłów od dawna prowadzą rozmowy z działaczami Brentfordu w sprawie tej transakcji. Dotychczas strony nie znalazły jednak porozumienia, ponieważ kością niezgody pozostaje wysokość kwoty tego transferu. Co ważne, negocjacje między klubami cały czas trwają, a włodarze z Old Trafford właśnie przedstawili nową, ulepszoną ofertę za 25-letniego skrzydłowego.

Jak poinformował w czwartkowe popołudnie David Ornstein z portalu „The Athletic”, najnowsza propozycja Manchesteru United opiewa na 70 milionów funtów – 65 mln funtów stanowi podstawa, a 5 mln funtów to dodatkowe bonusy. Takie warunki powinny przekonać londyńczyków, którzy najprawdopodobniej pozwolą odejść swojej gwieździe. Tak więc wygląda na to, że szkoleniowiec ekipy Red Devils – Ruben Amorim – postawi na swoim i będzie miał do dyspozycji 22-krotnego reprezentanta Kamerunu.

Bryan Mbeumo z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Bees od sierpnia 2019 roku, kiedy przeprowadził się na Brentford Community Stadium za niespełna 7 milionów euro z francuskiego ESTAC Troyes, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W minionym sezonie atakujący rozegrał 42 mecze, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 9 asyst. Kameruński skrzydłowy w Manchesterze United stworzy ofensywny duet z Matheusem Cunhą, który kilka tygodni temu przeszedł do drużyny Czerwonych Diabłów.