IMAGO / Patryk Pindral / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Aleksandar Vuković - trener Piasta Gliwice

Piotr Urbański wzmocnił szeregi Piasta Gliwice

18-letni napastnik podpisał dwuletnią umowę

Utalentowany młodzieniec spróbuje swoich sił w piłce seniorskiej

Piast Gliwice za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Piotra Urbańskiego z Polonii Warszawa. 18-letni napastnik po pozytywnym przejściu testów medycznych podpisał z nowym klubem umowę ważną do końca czerwca 2025 roku.

– Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Piasta. Patrząc na to jaki jest tutaj sztab, zawodnicy i ludzie, to jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Z niecierpliwością czekam na kolejne wspólne treningi. Jestem pewiem, że mogę się tutaj rozwinąć indywidualnie, ale również klub zrobi kolejny krok do przodu – powiedział Piotr Urbański cytowany przez klubowe media.

Bardzo utalentowany zawodnik od 2021 roku grał dla Polonii Warszawa. Napastnik lub ofensywny pomocnik w ostatnim sezonie Centralnej Ligi Juniorów U-19 zdobył aż 16 bramek i zaliczył 8 asyst, dzięki czemu został królem strzelców całych rozgrywek.