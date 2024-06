Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Bayern zmuszony do podwyższenia oferty

Defensywny pomocnik – taki priorytet ustalił Bayern Monachium na to okienko. Bawarczycy zagięli parol na zawodnika z Premier League. Die Roten już od dłuższego czasu pozostają w kontakcie z piłkarzem i jego otoczeniem, ale do tej pory byli dalecy od finalizacji transakcji. Tego lata ma się to zmienić i Joao Palhinha ma trafić do Bundesligi.

Jednak negocjacje z Fulham nie należą do najłatwiejszych. Sky Sports zdradza, że The Cottagers otrzymali pierwszą ofertę z Monachium. Zdecydowali się ją odrzucić. Stołeczna ekipa otrzymała propozycję opiewającą na 30 milionów funtów, a więc 35 milionów euro. Jakiej kwoty domagają się londyńczycy? Dwukrotnie większej! Bayern za reprezentanta Portugalii musi zapłacić 60 mln funtów, czyli nieco ponad 70 mln euro.

Joao Palhinha wraz z kadrą Os Navegadores właśnie przygotowuje się do Euro 2024. 28-latek w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania w Premier League, strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. Sędziowie aż 13-krotnie karali go żółtymi kartkami. W 2022 roku Fulham sprowadziło go ze Sportingu i wydało na niego 22 miliony euro.

Zobacz także: On może zastąpić Kroosa. Real gotowy opłacić wysoką pensję