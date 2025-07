Nie tylko Barcelona i Bayern. Ten klub oferuje fortunę Luisowi Diazowi

Luis Diaz ma na stole trzy opcje transferowe. Kolumbijski skrzydłowy może dołączyć do Barcelony, Bayernu Monachium lub Al-Nassr - informuje brytyjski serwis TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz skusi się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej?

Przyszłość Luisa Diaza stoi pod dużym znakiem zapytania. Mimo że 28-letni skrzydłowy prowadzi rozmowy z Liverpoolem w sprawie przedłużenia kontraktu, to przeprowadzka lewego napastnika podczas trwającego okienka nie jest wykluczona. Mianowicie, zawodnik wciąż nie znalazł porozumienia co do nowej umowy z mistrzami Premier League i ma na stole oferty od innych europejskich gigantów. Dotychczas reprezentant Kolumbii był łączony głównie z hiszpańską Barceloną oraz niemieckim Bayernem Monachium.

Z informacji przekazanych przez brytyjski serwis „TEAMtalk” wynika, że w walce o sprowadzenie Luisa Diaza uczestniczy również Al-Nassr. W tym zespole kolumbijski gwiazdor dzieliłby szatnię z takimi słynnymi zawodnikami jak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane czy Aymeric Laporte. Wydaje się, iż saudyjski klub byłby w stanie przebić każdą propozycję i zaproponować piłkarzowi Liverpoolu warunki na kosmicznym poziomie. Czas pokaże, czy 28-latek skusi się na astronomiczne zarobki na Półwyspie Arabskim.

Luis Diaz z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od stycznia 2022 roku, kiedy trafił na Anfield Road za 53 miliony euro z FC Porto. Kolumbijski atakujący w koszulce ekipy Czerwonych rozegrał łącznie 148 meczów, zdobył 41 bramek oraz zanotował 23 asysty. Skrzydłowy razem z angielskim zespołem wygrał mistrzostwo Premier League (2024/2025), Tarczę Wspólnoty (2022/2023) i Puchar Anglii (2021/2022). Włodarze Liverpoolu liczą na zatrzymanie tego zawodnika po tym, jak w tragicznym wypadku zginął Diogo Jota.

Portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Luisa Diaza na około 70 milionów euro.