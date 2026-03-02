Odra Opole poinformowała o zmianie na ławce trenerskiej. Po dwóch ostatnich porażkach zwolniony został Jarosław Skrobacz. Rolę tymczasowego szkoleniowca przejmuje Piotr Plewnia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Skrobacz opuszcza Odrę. Szybka reakcja klubu

Odra Opole zaczęła rundę wiosenną od zwycięstwa z Pogonią Siedlce, ale później nastąpiła seria trzech meczów bez wygranej. Najpierw podzieliła się punktami z GKS-em Tychy, a ostatnio poległa w starciach ze Śląskiem Wrocław (0-3) oraz Stalą Mielec (0-2).

Choć widmo spadku nie zagląda jeszcze w oczy zawodnikom Odry, te wyniki nie napawają optymizmem. Władze klubu postanowiły szybko zareagować, tak aby potencjalny kryzys nie przerodził się w coś gorszego. W poniedziałek przekazano informację o rozstaniu z Jarosławem Skrobaczem, który pełnił funkcję szkoleniowca. Jego kontrakt został przedwcześnie rozwiązany.

Za drużynę Odry będzie teraz odpowiadał Piotr Plewnia, który przejął obowiązki tymczasowego trenera. Skrobacz pracował w Opolu od października 2024 roku.

„Zarząd OKS Odra Opole S.A. informuje, że z dniem dzisiejszym trener Jarosław Skrobacz przestaje pełnić funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny. Kontrakt trenera obowiązujący do końca sezonu 2025/26 został rozwiązany. ​​​Trenerowi dziękujemy za pracę wykonaną na rzecz Odry Opole. Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Jednocześnie informujemy, że obowiązki pierwszego trenera zespołu tymczasowo przejmuje trener Piotr Plewnia” – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.