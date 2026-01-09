Nowy gracz w wyścigu po Frattesiego. Chce uprzedzić gigantów

10:19, 9. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Davide Frattesi wzbudza coraz większe zainteresowanie. Według Sky Sport do rywalizacji o pomocnika Interu Mediolan dołączył Nottingham Forest, który chce uprzedzić Juventus i Galatasaray.

Davide Frattesi
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Frattesi na celowniku Nottingham Forest

Inter od kilku tygodni otrzymuje zapytania dotyczące Davide Frattesiego. Do tej pory najgłośniej mówiło się o Galatasaray, a w tle pozostawał także Juventus. Teraz sytuacja nabrała nowej dynamiki, ponieważ na horyzoncie pojawił się klub z Premier League.

Sky Sport informuje, że Nottingham Forest wznowił zainteresowanie reprezentantem Włoch. W ostatnich godzinach miały miejsce pierwsze kontakty o charakterze sondowania pomiędzy angielskim klubem a Interem. Nerazzurri jasno określili swoje oczekiwania finansowe i nie zeszli z wyceny na poziomie 35 milionów euro.

Rozmowy na razie nie weszły w zaawansowaną fazę, ale mogą szybko nabrać tempa. Nottingham Forest analizuje możliwość złożenia konkretnej propozycji, a Inter jest gotowy wysłuchać ofert jeszcze w trakcie styczniowego okna.

Równolegle wciąż aktywny pozostaje Galatasaray. Klub ze Stambułu przygotowuje ofertę opartą na wypożyczeniu za 5 milionów euro oraz obowiązkowym wykupie za 30 milionów. Taka formuła była wcześniej akceptowana, bo Frattesi dał zielone światło na transfer do Turcji. Na razie brakuje jednak oficjalnego ruchu.

Sytuację uważnie obserwuje Juventus. W Turynie Frattesi mógłby ponownie pracować z Luciano Spallettim, który bardzo cenił go w reprezentacji. Bianconeri czekają na rozwój wydarzeń, zwłaszcza że Inter nie jest w pełni usatysfakcjonowany dotychczasowymi propozycjami.

