Nowa era w Szczecinie. Czy transfery Pogoni wystarczą na Europę?

Pogoń Szczecin – transfery przed sezonem 2025/2026
Pogoń Szczecin to klub z ogromnymi ambicjami. Zespół stale ociera się o wygranie trofeum, ale wciąć czegoś brakuje. To ma się zmienić w najbliższych latach. Klub od kilku miesięcy ma nowego właściciela Stery przejął Alex Haditaghi, który deklarował wzmocnienie drużyny w letnim oknie transferowym.
Pogoń stopniowo rozkręcała się z kontraktowaniem nowych piłkarzy. Robert Kolendowicz dostał piłkarzy znanych polskim kibicom jak Jan Biegański i Jose Pozo, ale to nie było to, na co czekano w Szczecinie. Ponadto z Pogonią pożegnał się jej najlepszy strzelec, czyli Efthymios Koulouris, który kontynuuje karierę w Arabii Saudyjskiej.
W Szczecinie na odejście lidera zareagowano zakontraktowaniem piłkarza z jeszcze mocniejszym nazwiskiem. Do Pogoni z Leeds United dołączył Sam Greenwood. Tym samym klub pobił swój rekord transferowy. Nie był to jedyny znaczący ruch w wykonaniu Pogoni. Bezpośrednim następcą króla strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy ma być 23-letni Węgier Rajmund Molnar, który kosztował ponad mln euro.
Pogoń Szczecin – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Sam Greenwood
|ofensywny pomocnik
|Leeds United
|2 mln euro
|Rajmund Molnar
|środkowy napastnik
|MTK Budapest
|1,5 mln euro
|Musa Juwara
|prawy napastnik
|Vejle BK
|0,85 mln euro
|Marian Huja
|środkowy obrońca
|Petrolul
|0,3 mln euro
|Mor Ndiaye
|defensywny pomocnik
|Kallithea
|50 tys. euro
|Jose Pozo
|ofensywny pomocnik
|Śląsk Wrocław
|40 tys. euro
|Jan Biegański
|defensywny pomocnik
|Sivasspor
|bez odstępnego
|Paul Mukairu
|lewy napastnik
|FC Kopenhaga
|?
Pogoń Szczecin – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Efthymios Koulouris
|środkowy napastnik
|Al Ula
|4 mln euro
|Benjamin Rojas
|prawy obrońca
|Académico Viseu
|bez odstępnego
|Kacper Łukasiak
|defensywny pomocnik
|GKS Katowice
|bez odstępnego
|Mariusz Malec
|środkowy obrońca
|Śląsk Wrocław
|bez odstępnego
|Marcel Wędrychowski
|ofensywny pomocnik
|GKS Katowice
|bez odstępnego
|Rafał Kurzawa
|ofensywny pomocnik
|Bruk-Bet Termalica
|bez odstępnego
|Antoni Klukowski
|prawy napastnik
|Widzew Łódź
|bez odstępnego
|Olaf Korczakowski
|lewy napastnik
|Puszcza Niepołomice
|bez odstępnego
|Mateusz Bąk
|lewy napastnik
|Kluczevia
|bez odstępnego
|Stanisław Wawrzynowicz
|defensywny pomocnik
|Sokół Kleczew
|bez odstępnego
|Joao Gamboa
|defensywny pomocnik
|Jeonbuk Hyundai
|?
|Łukasz Łęgowski
|bramkarz
|bez klubu
|–
Bilans transferowy Pogoni Szczecin
- Nowi zawodnicy: 8
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 4,74 mln euro
- Zarobki na transferach: 4 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Pogoń Szczecin
Okno transferowe w Polsce zamknęło się 8 września. Kluby Ekstraklasy wciąż mogą jednak sprowadzać zawodników, którzy są bez kontraktu. Wiele wskazuje na to, że Pogoń Szczecin skorzysta z tej możliwości.
– Z moich informacji wynika, że klub nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Do końca Pogoń prowadziła negocjacje w kwestii kilku graczy, ale ostatecznie w żadnym przypadku nie doszła do porozumienia. Docierają jednak do mnie wieści, że Pogoń będzie mocno szukała teraz na rynku wolnych agentów, więc ktoś powinien się jeszcze w Szczecinie pojawić. Jak wiadomo, klub szuka mocnej „szóstki”, środkowego obrońcę z wiodącą lewą nogą i być może prawego obrońcę. Prawdą jest, że Pogoń próbowała ściągnąć z Górnika Patrika Hellebranda, ale zabrzanie się nie zgodzili. A zatem okienko transferowe nie jest jeszcze dla Pogoni zamknięte – mówi Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl.
Czy Pogoń Szczecin zakwalifikuje się do europejskich pucharów?
- TAK 76%
- NIE 24%
29+ Votes