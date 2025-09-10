Nowa era w Szczecinie. Czy transfery Pogoni wystarczą na Europę?

Pogoń Szczecin ma za sobą pierwsze okno transferowe z nowym właścicielem. Latem pożegnano gwiazdę, ale zastąpiono ją rekordowym nabytkiem. Wiązało się to z pobiciem klubowego rekordu transferowego. Kto wzmocnił, a kto opuścił Pogoń Szczecin?

Pogoń Szczecin – transfery przed sezonem 2025/2026

Pogoń Szczecin to klub z ogromnymi ambicjami. Zespół stale ociera się o wygranie trofeum, ale wciąć czegoś brakuje. To ma się zmienić w najbliższych latach. Klub od kilku miesięcy ma nowego właściciela Stery przejął Alex Haditaghi, który deklarował wzmocnienie drużyny w letnim oknie transferowym.

Pogoń stopniowo rozkręcała się z kontraktowaniem nowych piłkarzy. Robert Kolendowicz dostał piłkarzy znanych polskim kibicom jak Jan Biegański i Jose Pozo, ale to nie było to, na co czekano w Szczecinie. Ponadto z Pogonią pożegnał się jej najlepszy strzelec, czyli Efthymios Koulouris, który kontynuuje karierę w Arabii Saudyjskiej.

W Szczecinie na odejście lidera zareagowano zakontraktowaniem piłkarza z jeszcze mocniejszym nazwiskiem. Do Pogoni z Leeds United dołączył Sam Greenwood. Tym samym klub pobił swój rekord transferowy. Nie był to jedyny znaczący ruch w wykonaniu Pogoni. Bezpośrednim następcą króla strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy ma być 23-letni Węgier Rajmund Molnar, który kosztował ponad mln euro.

Pogoń Szczecin – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Sam Greenwood ofensywny pomocnik Leeds United 2 mln euro Rajmund Molnar środkowy napastnik MTK Budapest 1,5 mln euro Musa Juwara prawy napastnik Vejle BK 0,85 mln euro Marian Huja środkowy obrońca Petrolul 0,3 mln euro Mor Ndiaye defensywny pomocnik Kallithea 50 tys. euro Jose Pozo ofensywny pomocnik Śląsk Wrocław 40 tys. euro Jan Biegański defensywny pomocnik Sivasspor bez odstępnego Paul Mukairu lewy napastnik FC Kopenhaga ? Kwoty według: Transfermarkt

Pogoń Szczecin – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Efthymios Koulouris środkowy napastnik Al Ula 4 mln euro Benjamin Rojas prawy obrońca Académico Viseu bez odstępnego Kacper Łukasiak defensywny pomocnik GKS Katowice bez odstępnego Mariusz Malec środkowy obrońca Śląsk Wrocław bez odstępnego Marcel Wędrychowski ofensywny pomocnik GKS Katowice bez odstępnego Rafał Kurzawa ofensywny pomocnik Bruk-Bet Termalica bez odstępnego Antoni Klukowski prawy napastnik Widzew Łódź bez odstępnego Olaf Korczakowski lewy napastnik Puszcza Niepołomice bez odstępnego Mateusz Bąk lewy napastnik Kluczevia bez odstępnego Stanisław Wawrzynowicz defensywny pomocnik Sokół Kleczew bez odstępnego Joao Gamboa defensywny pomocnik Jeonbuk Hyundai ? Łukasz Łęgowski bramkarz bez klubu – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Pogoni Szczecin

Nowi zawodnicy: 8

8 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 4,74 mln euro

4,74 mln euro Zarobki na transferach: 4 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Pogoń Szczecin

Okno transferowe w Polsce zamknęło się 8 września. Kluby Ekstraklasy wciąż mogą jednak sprowadzać zawodników, którzy są bez kontraktu. Wiele wskazuje na to, że Pogoń Szczecin skorzysta z tej możliwości.

– Z moich informacji wynika, że klub nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Do końca Pogoń prowadziła negocjacje w kwestii kilku graczy, ale ostatecznie w żadnym przypadku nie doszła do porozumienia. Docierają jednak do mnie wieści, że Pogoń będzie mocno szukała teraz na rynku wolnych agentów, więc ktoś powinien się jeszcze w Szczecinie pojawić. Jak wiadomo, klub szuka mocnej „szóstki”, środkowego obrońcę z wiodącą lewą nogą i być może prawego obrońcę. Prawdą jest, że Pogoń próbowała ściągnąć z Górnika Patrika Hellebranda, ale zabrzanie się nie zgodzili. A zatem okienko transferowe nie jest jeszcze dla Pogoni zamknięte – mówi Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl.