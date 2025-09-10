Nowa era w Szczecinie. Czy transfery Pogoni wystarczą na Europę?

14:36, 10. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Pogoń Szczecin ma za sobą pierwsze okno transferowe z nowym właścicielem. Latem pożegnano gwiazdę, ale zastąpiono ją rekordowym nabytkiem. Wiązało się to z pobiciem klubowego rekordu transferowego. Kto wzmocnił, a kto opuścił Pogoń Szczecin?

Sam Greenwood i Kamil Grosicki
PressFocus Na zdjęciu: Sam Greenwood i Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – transfery przed sezonem 2025/2026

Pogoń Szczecin to klub z ogromnymi ambicjami. Zespół stale ociera się o wygranie trofeum, ale wciąć czegoś brakuje. To ma się zmienić w najbliższych latach. Klub od kilku miesięcy ma nowego właściciela Stery przejął Alex Haditaghi, który deklarował wzmocnienie drużyny w letnim oknie transferowym.

Pogoń stopniowo rozkręcała się z kontraktowaniem nowych piłkarzy. Robert Kolendowicz dostał piłkarzy znanych polskim kibicom jak Jan Biegański i Jose Pozo, ale to nie było to, na co czekano w Szczecinie. Ponadto z Pogonią pożegnał się jej najlepszy strzelec, czyli Efthymios Koulouris, który kontynuuje karierę w Arabii Saudyjskiej.

W Szczecinie na odejście lidera zareagowano zakontraktowaniem piłkarza z jeszcze mocniejszym nazwiskiem. Do Pogoni z Leeds United dołączył Sam Greenwood. Tym samym klub pobił swój rekord transferowy. Nie był to jedyny znaczący ruch w wykonaniu Pogoni. Bezpośrednim następcą króla strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy ma być 23-letni Węgier Rajmund Molnar, który kosztował ponad mln euro.

Pogoń Szczecin – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Sam Greenwoodofensywny pomocnikLeeds United2 mln euro
Rajmund Molnarśrodkowy napastnikMTK Budapest1,5 mln euro
Musa Juwaraprawy napastnikVejle BK0,85 mln euro
Marian Hujaśrodkowy obrońcaPetrolul0,3 mln euro
Mor Ndiayedefensywny pomocnikKallithea50 tys. euro
Jose Pozoofensywny pomocnikŚląsk Wrocław40 tys. euro
Jan Biegańskidefensywny pomocnikSivassporbez odstępnego
Paul Mukairulewy napastnikFC Kopenhaga?
Kwoty według: Transfermarkt

Pogoń Szczecin – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Efthymios Koulourisśrodkowy napastnikAl Ula4 mln euro
Benjamin Rojasprawy obrońcaAcadémico Viseubez odstępnego
Kacper Łukasiakdefensywny pomocnikGKS Katowicebez odstępnego
Mariusz Malecśrodkowy obrońcaŚląsk Wrocławbez odstępnego
Marcel Wędrychowskiofensywny pomocnikGKS Katowicebez odstępnego
Rafał Kurzawaofensywny pomocnikBruk-Bet Termalicabez odstępnego
Antoni Klukowskiprawy napastnikWidzew Łódźbez odstępnego
Olaf Korczakowskilewy napastnikPuszcza Niepołomicebez odstępnego
Mateusz Bąklewy napastnikKluczeviabez odstępnego
Stanisław Wawrzynowiczdefensywny pomocnikSokół Kleczewbez odstępnego
Joao Gamboadefensywny pomocnikJeonbuk Hyundai?
Łukasz Łęgowskibramkarzbez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Pogoni Szczecin

  • Nowi zawodnicy: 8
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 4,74 mln euro
  • Zarobki na transferach: 4 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Pogoń Szczecin

Okno transferowe w Polsce zamknęło się 8 września. Kluby Ekstraklasy wciąż mogą jednak sprowadzać zawodników, którzy są bez kontraktu. Wiele wskazuje na to, że Pogoń Szczecin skorzysta z tej możliwości.

Z moich informacji wynika, że klub nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Do końca Pogoń prowadziła negocjacje w kwestii kilku graczy, ale ostatecznie w żadnym przypadku nie doszła do porozumienia. Docierają jednak do mnie wieści, że Pogoń będzie mocno szukała teraz na rynku wolnych agentów, więc ktoś powinien się jeszcze w Szczecinie pojawić. Jak wiadomo, klub szuka mocnej „szóstki”, środkowego obrońcę z wiodącą lewą nogą i być może prawego obrońcę. Prawdą jest, że Pogoń próbowała ściągnąć z Górnika Patrika Hellebranda, ale zabrzanie się nie zgodzili. A zatem okienko transferowe nie jest jeszcze dla Pogoni zamknięte – mówi Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl.

Czy Pogoń Szczecin zakwalifikuje się do europejskich pucharów?

  • TAK
  • NIE
  • TAK 76%
  • NIE 24%

29+ Votes

