Pogoń potwierdziła wielki transfer! To może być gwiazda ligi

Pogoń Szczecin oficjalnie poinformowała, że kontakt z klubem podpisał Sam Greenwood. Ofensywny pomocnik z Anglii podpisał umowę na najbliższe trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Pogoń Szczecin - materiały prasowe Na zdjęciu: Sam Greenwood

Sam Greenwood oficjalnie w Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin przeciętnie rozpoczęła nowy sezon, a właściwie pewnie należy i powiedzieć, że słabo. Teraz jednak wraz z nowym transferem sytuacja Portowców ma się odmienić, a przynajmniej na to liczą wszyscy w klubie oraz przede wszystkim kibice. Do zespołu Roberta Kolendowicza dołączył bowiem Sam Greenwood, a więc prawdopodobnie nowy gwiazdor PKO Ekstraklasy.

Duma Pomorza właśnie ogłosiła i potwierdziła wcześniejsze spekulacje, że trzyletnią umowę z klubem wraz z opcją przedłużenia o kolejny rok, podpisał były piłkarz Leeds United. Sam Greenwood w przeszłości reprezentował m.in. młodzieżowe zespoły Arsenalu, a na poziomie Premier League ma 25 spotkań. Do tej pory w swojej karierze 23-latek zasłynął przede wszystkim ze stałych fragmentów gry.

– Jestem zachwycony. Zastałem tu piękny stadion i piękne miasto. Mój cel to być dużym wzmocnieniem dla drużyny, pomagać jej i oczywiście coś z nią wygrać – powiedział nowy nabytek Pogoni Szczecin.

Greenwood w poprzednim sezonie na poziomie Championship i Pucharu Anglii rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie kilkadziesiąt razy występował także w młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 4,5 miliona euro.

