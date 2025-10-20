Nottingham Forest znalazł nowego trenera! Sensacyjny powrót na ławkę w Premier League

Nottingham Forest to klub, będący aktualnie w trakcie poszukiwania nowego trenera. Wygląda na to, że ostateczna decyzja została już podjęta, co sugerują wieści Sky Sports.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Nottingham

Sean Dyche ma zostać trenerem Nottingham Forest

Nottingham Forest nie rozpoczął dobrze nowej kampanii w Premier League. Na dziś ma na swoim koncie tylko pięć punktów, plasując się w strefie spadkowej. Tym samym zwolniony z klubu został Ange Postecoglou. Tymczasem ciekawe informacje na temat ewentualnego następcy przekazało Sky Sports.

Źródło przekonuje, że Sean Dyche ma zostać nowym menedżerem Nottingham. Tym samym 54-letni szkoleniowiec ma wrócić do zawodu po kilkumiesięcznej przerwie. W styczniu stracił pracę po zwolnieniu z Evertonu. Dyche w swoim trenerskim CV ma też klub Burnley.

Ekipa z City Ground pozostaje bez wygranej od 24 sierpnia tego roku. W obecnym sezonie Nottingham wygrało tylko z Brentford. Od tamtej pory drużyna nie odniosła zwycięstwa w dziesięciu spotkaniach, notując siedem porażek i trzy remisy.

Tymczasem już w środku tygodnia Nottingham zmierzy się w Lidze Europy z FC Porto. Spotkanie przedstawiciela Premier League z ekipą Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora rozpocznie się o godzinie 21:00 w czwartek, 23 października. Z kolei w najbliższą niedzielę Nottingham zagra w lidze z Bournemouth. Tymczasem już 1 listopada na drodze ligowego outsidera stanie Manchester United.

Ogólnie przed kolejną przerwą na kadrę Nottingham ma do rozegrania jeszcze pięć meczów. Dwa w europejskich pucharach i trzy w lidze angielskiej. Po przerwie na reprezentacje w listopadzie na drodze Forest stanie Liverpool.

Czytaj więcej: Mbappe znów bohaterem Realu. Xabi Alonso zareagował w konkretny sposób