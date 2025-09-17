Nie Williams i Haaland. Barcelona wytypowała gwiazdę i podpisuje kontrakt!

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Williams i Haaland idą na bok. FC Barcelona zadba o wschodzącą gwiazdę

FC Barcelona rezygnuje z wielkich transferów, a skupia się na własnej perełce. Jak podaje E-Noticies, Joan Laporta dopina właśnie przedłużenie kontraktu Pedro „Dro” Fernándeza, który ma podpisać umowę do 2030 roku.

W ostatnich miesiącach kataloński klub był łączony z Nico Williamsem i Erlingiem Haalandem. Z Hiszpana już zrezygnowano, a jeśli chodzi o gwiazdora Man City, to aktualnie sytuacja finansowa Barcelony na razie ogranicza możliwości na rynku transferowym. Dlatego zarząd postawił na inwestycję w przyszłość i zabezpieczenie jednego z największych talentów La Masii.

„Dro” w styczniu skończy 18 lat, co pozwala na podpisanie z nim długoterminowej umowy i podniesienie jego wynagrodzenia. Pomocnik ma za sobą już pierwsze występy w seniorskiej drużynie Hansiego Flicka podczas meczów towarzyskich i w klubie liczą, że w kolejnych sezonach jego rola będzie rosła. Potencjał młodego piłkarza jest ogromny.

Negocjacje prowadzi agent Ivan de la Pena, który spotkał się już z Deco, aby domknąć szczegóły kontraktu. Barcelona planuje, by młody Hiszpan formalnie pozostał w kadrze rezerw, choć nie wyklucza się, że wkrótce może na stałe trafić do pierwszego zespołu.

Pedro “Dro” Fernández to młody talent FC Barcelony, który wyrósł na jedno z największych odkryć ostatnich miesięcy. Posiada wszechstronne atuty ofensywne i ma przed sobą perspektywę stania się kluczowym zawodnikiem w przyszłości.