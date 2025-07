Nie tylko Rashford. Tych zawodników rozważa Barcelona

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rafael Leao i Antonio Nusa pod lupą FC Barcelony

FC Barcelona nie zrealizowała marzenia, jakim było pozyskanie Nico Williamsa. Reprezentant Hiszpanii ku zaskoczeniu wybrał ofertę Athletiku Bilbao, przedłużając kontrakt do 2035 roku. W związku z tym Katalończycy musieli wrócić do wcześniejszych kandydatów, czyli Marcusa Rashforda i Luisa Diaza. Ze względu na zbyt wysokie oczekiwania finansowe Liverpoolu transfer Kolumbijczyka nie wchodzi w grę.

W takiej sytuacji priorytetowo traktowany jest Marcus Rashford, którego przyszłość w Manchesterze United dobiega końca. Skrzydłowy, który może występować także na pozycji numer dziewięć, szuka nowego klubu i jest do wzięcia w korzystnej cenie. Czerwone Diabły wyceniły go na 48 milionów euro. Taka suma nie powinna stanowić problemu dla zarządu klubu.

Na wypadek gdyby transakcja nie doszła do skutku, Deco wskazał dwie opcje alternatywne. Z doniesień serwisu El Nacional wynika, że planem B będzie transfer Rafaela Leao. Portugalczyk to zawodnik, którego bardzo ceni zarząd Blaugrany. Problem może stanowić jednak kwota 80 milionów euro. Źródło przekonuje, że Milan byłby skłonny obniżyć swoje żądania.

Plan C zakłada dość nieoczywisty ruch, ponieważ pod obserwacją znalazł się Antonio Nusa. To reprezentant Norwegii grający obecnie w RB Lipsk. Do Bundesligi przeniósł się niedawno, ponieważ latem 2024 roku z Club Brugge. 20-latek uważany jest za wschodzący talent, a jedną z jego najmocniejszych stron jest szybkość. Bez wątpienia drzemie w nim olbrzymi potencjał, który zauważył Deco.