Nie tylko Harry Kane! Barcelona chce też drugą gwiazdę Bayernu

Harry Kane stał się w ostatnich tygodniach celem transferowym FC Barcelony. Jednak klub spogląda również na inną gwiazdę Bayernu Monachium - poinformował El Nacional.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Barcelona chce dwie gwiazdy Bayernu. Nie tylko Kane

Harry Kane znalazł się na liście życzeń FC Barcelony, ale według doniesień El Nacional nie jest jedynym zawodnikiem Bayernu, którego chcą działacze z Katalonii. Władze klubu rozważają bowiem także transfer Dayota Upamecano.

Kane od miesięcy pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk w Europie. 32-letni Anglik wciąż imponuje skutecznością i doświadczeniem, a Barcelona widzi w nim naturalnego następcę Roberta Lewandowskiego. Według hiszpańskich mediów kwota transferu mogłaby wynieść około 50 milionów euro, co w obecnych realiach jest dla Dumy Katalonii kwotą do udźwignięcia.

Drugim celem jest Dayot Upamecano. Francuski obrońca ma kontrakt z Bayernem ważny do 2026 roku i ten fakt otwiera Barcelonie szansę na sprowadzenie go po niższej cenie, a nawet bezgotówkowo. Trener Hansi Flick, który dobrze zna obu zawodników, widzi w Upamecano wzmocnienie defensywy i element potrzebny do budowy stabilnej linii obrony na przyszłość.

Dla Barcelony taki podwójny transfer byłby czymś więcej niż tylko sportowym wzmocnieniem. Obaj zawodnicy mogliby wnieść do drużyny wiele dobrego pod względem mentalnym.

Upamecano jest również na liście życzeń kilku innych znanych klubów. Zainteresowany transferem Francuza jest ponoć Real Madryt, który nadal posiada pewne braki w bloku defensywnym.