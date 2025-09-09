Real Madryt wybrał alternatywę dla Konate. To gwiazda giganta

Real Madryt poszukuje środkowego obrońcy na rynku transferowym. Faworytem Królewskich jest Ibrahima Konate, ale zainteresowanie wzbudził także Dayot Upamecano - twierdzi portal Sport Bild.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Real wytypował alternatywę dla Konate. Jest nią Upamecano

Real Madryt aktywnie pracuje nad planem przebudowy defensywy. Głównym celem Królewskich pozostaje Ibrahima Konate z Liverpoolu, ale według informacji z Niemiec klub poważnie rozważa także transfer Dayota Upamecano. Francuski obrońca Bayernu Monachium znalazł się na liście potencjalnych wzmocnień, ponieważ jego kontrakt w Niemczech wygasa w 2026 roku.

Bayern od miesięcy próbuje przedłużyć umowę z 25-latkiem, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie. Powodem są kwestie finansowe. Upamecano zarabia obecnie około 16 milionów euro rocznie i oczekuje podwyżki, na którą mistrzowie Niemiec nie chcą się zgodzić. To otwiera drogę Realowi, który widzi szansę na ściągnięcie defensora bez opłaty za transfer.

Sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej, jeśli weźmie się pod uwagę kontrakty obecnych stoperów Los Blancos. Zarówno Alaba, jak i Antonio Rüdiger mają umowy ważne do 2026 roku. Jeśli obaj zdecydują się na odejście, to Upamecano mógłby stać się ich naturalnym następcą. To przypomina scenariusz sprzed kilku lat, gdy Alaba dołączył do Realu właśnie po wygaśnięciu kontraktu z Bayernem.

Który piłkarz byłby lepszym wyborem dla Realu? Konate

Upamecano Konate 50%

Upamecano 50% 2+ Votes

Madrycki gigant nie jest jednak jedyny, który obserwuje sytuację francuskiego obrońcy. Według niemieckich mediów zainteresowanie wykazują także Paris Saint-Germain oraz Manchester United. Oba kluby monitorują sytuację.

Dla Realu pozyskanie Upamecano miałoby sens nie tylko sportowy, ale i ekonomiczny. Klub od dłuższego czasu stara się wzmacniać kadrę, unikając jednocześnie ogromnych wydatków. Transfer bez kwoty odstępnego byłby kolejnym potwierdzeniem tej strategii.