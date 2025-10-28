Nie mają wątpliwości ws. Szymańskiego. „Odejście będzie dobre dla wszystkich”

Sebastian Szymański nie ma ostatnio dobrego czasu w Fenerbahce. Turecki dziennikarz Tayfun Altuntas z "tv100.com" w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" mówi wprost, że odejście Polaka byłoby dobre dla wszystkich.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański powinien odejść z Fenerbahce?

Sebastian Szymański może zaliczyć ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski do udanych. Niemniej jego klubowa kariera nie jest w najlepszym miejscu, choć jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że zdecydowanie lepiej się potoczy. Ofensywny pomocnik miał bowiem bardzo dobry pierwszy sezon w barwach Fenerbahce Stambuł. Wówczas mówiło się o szybkim transferze do mocniejszej ligi.

Tak się jednak nie stało i już poprzedni sezon był dla Polaka słabszy, a w tym radzi sobie na tyle słabo, że kibice krytycznie wyrażają się o jego grze. Dlatego też cieszyć mogą informacje mówiące o tym, że Sebastian Szymański trafił na celowniku klubu z czołowe ligi w Europie. Teraz jednak turecki dziennikarz Tayfun Altuntas z „tv100.com” w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” mówi o tym, że odejście Polaka byłoby dobre dla wszystkich.

– Więź Szymańskiego z kibicami Fenerbahce osiągnęła punkt krytyczny. Jego odejście z drużyny byłoby dobre zarówno dla niego samego, jak i dla Fenerbahce. Jeśli tak dalej pójdzie, Sebastian zrobi krok w tył w swojej karierze. Jednak jeśli Szymański będzie tak dalej grał, może zostać psychicznie jeszcze bardziej przygnieciony protestami niecierpliwej grupy fanów – dodał dziennikarz z Turcji w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Zobacz także: Szymański z szansą na zimowy transfer. Nowa liga w grze