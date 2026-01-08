Nie do wiary, co planuje Napoli! Gruchnęły wieści w sprawie De Bruyne

16:46, 8. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło:  Il Mattino

Kevin De Bruyne może zmienić klub. Il Mattino informuje, że Napoli rozważy w styczniu oferty za pomocnika. Najpoważniejszymi kandydatami do pozyskania piłkarza są kluby z Arabii Saudyjskiej.

Kevin De Bruyne

Napoli rozważy oferty za De Bruyne

Kevin De Bruyne latem ubiegłego roku po dziesięciu latach opuścił Manchester City. Decyzja o rozstaniu z piłkarzem była jednostronna, ponieważ to klub nie wyraził chęci przedłużenia kontraktu. W efekcie doświadczony pomocnik związał się z SSC Napoli. Przygodę w Serie A przerwała kontuzja, jakiej doznał pod koniec października. Do gry ma wrócić dopiero na początku marca.

Szokujące wieści w sprawie piłkarza przekazał serwis Il Mattino. Ich zdaniem Napoli podjęło decyzję o rozważeniu ofert, które w styczniu wpłyną do klubu za reprezentanta Belgii. Co ciekawe, sam 34-latek jest gotów zmienić otoczenie, mimo że obecnie boryka się z urazem.

Faworytami do pozyskania De Bruyne mają być kluby z Arabii Saudyjskiej. Nie przeszkadza im nawet fakt, że zawodnik nie może grać jeszcze przez ok. dwa miesiące. Źródło dodaje jednak, że pomocnik Napoli na pewno nie będzie przyśpieszał powrotu na boisku. Jego celem jest występ na Mistrzostwach Świata 2026, które będą dla niego ostatnim mundialem. Zamierza zrobić wszystko, aby odpowiednio przygotować się do najważniejszej imprezy czterolecia.

Zanim doznał kontuzji, De Bruyne wystąpił w 11 meczach, w których zdobył 4 gole i zaliczył 2 asysty. Jego umowa wygasa w połowie 2027 roku. Obecnie podopieczni Antonio Conte zajmują 3. miejsce w Serie A z dorobkiem 38 punktów.

