Napoli szykuje ciekawy transfer. Conte chce reprezentanta Włoch

12:38, 12. stycznia 2026
Nicolo Zaniolo, który przed tym sezonem został wypożyczony z Galatasaray Stambuł do Udinese Calcio, znalazł się na celowniku SSC Napoli - informuje Ekrem Konur.

Antonio Conte - trener SSC Napoli
Nicolo Zaniolo łączony z SSC Napoli

SSC Napoli sięgnęło po mistrzostwo Włoch w sezonie 2024/2025 i w trwającej kampanii może marzyć o obronie tytułu. Aktualnie zespół prowadzony przez Antonio Conte ma na swoim koncie 39 punktów, co daje mu 3. miejsce w tabeli Serie A. Drużyna Azzurrich traci 4 oczka do liderującego Interu Mediolan i nie zamierza rezygnować z walki o kolejne scudetto.

W związku z tym SSC Napoli planuje aktywność podczas styczniowego okienka transferowego, by zwiększyć swoje szanse na końcowy sukces. Na liście życzeń mistrzów Włoch znalazł się między innymi Nicolo Zaniolo, o czym informuje Ekrem Konur.

26-letni ofensywny pomocnik przebywa obecnie na wypożyczeniu z opcją wykupu w Udinese Calcio, dokąd trafił z Galatasaray Stambuł. Dlatego ewentualna przeprowadzka do Neapolu byłaby bardziej realna latem, gdyż potencjalne przenosiny zimą wymagałyby skrócenia czasowego transferu i porozumienia z dwoma klubami.

Nicolo Zaniolo, którego podobno bardzo ceni Antonio Conte, w trwającym sezonie rozegrał 24 spotkania, zdobył 6 bramek oraz zanotował 3 asysty. Dziewiętnastokrotny reprezentant Włoch występował wcześniej m.in. w Romie, Fiorentinie, Interze Mediolan, Atalancie Bergamo oraz Aston Villi. Jego aktualna wartość rynkowa szacowana jest na około 13 milionów euro.