Liverpool interesuje się reprezentantem Włoch. 40 milionów funtów na stole

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Rovella

Nicolo Rovella wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

W Liverpoolu może dojść do rewolucji kadrowej podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Z drużyny The Reds niemal na pewno odejdzie bowiem Trent Alexander-Arnold, a ponadto niepewna jest przyszłość Mohameda Salaha, Virgila van Dijka, Darwina Nuneza czy Wataru Endo. Angielski klub zapewne będzie zmuszony do wzmocnienia kilku pozycji. Jak dowiedział się włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”, Liverpool może wybrać się na zakupy na Półwysep Apeniński.

Zdaniem wspomnianej wyżej gazety na celownik lidera Premier League trafił defensywny pomocnik Lazio Rzym – Nicolo Rovella. 23-latek zanotował ogromne postępy w ostatnich miesiącach, co jak widać, nie umknęło uwadze giganta z Wysp Brytyjskich. Działacze z Anfield Road rzekomo rozważają złożenie oferty w wysokości 40 milionów funtów. Warto dodać, że wychowanek Genoi miał już okazję zadebiutować w dorosłej reprezentacji Włoch, dla której zdążył rozegrać 3 spotkania.

Przypomnijmy, iż chrapkę na zakontraktowanie Nicolo Rovelli podobno ma również inny angielski potentat, a mianowicie Manchester City. Zatem Liverpool będzie musiał pokonać konkurencję, żeby ściągnąć do siebie utalentowanego zawodnika. Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach Lazio Rzym od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Stadio Olimpico na zasadzie dwuletniego wypożyczenia z Juventusu. Zespół ze stolicy Włoch zobowiązał się do wykupu piłkarza za 17 milionów euro.