Bayern zdecydował w sprawie Nicolasa Jacksona. Wszystko jasne

12:41, 17. lutego 2026 14:10, 17. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Times

Nicolas Jackson przed obecnym sezonem został wypożyczony z Chelsea do Bayernu Monachium. Bawarczycy mogliby zatrzymać go na stałe. Niemiecki klub nie zdecyduje się jednak na wykup senegalskiego napastnika - donosi brytyjski dziennik The Times.

Nicolas Jackson
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Nicolas Jackson wróci do Chelsea. Bayern nie wykupi napastnika

Nicolas Jackson podczas ubiegłorocznego letniego okienka transferowego przeszedł z Chelsea do Bayernu Monachium na podstawie wypożyczenia. Klub ze stolicy Bawarii za czasowe usługi senegalskiego napastnika zapłacił 16,5 miliona euro i zagwarantował sobie opcję wykupu w wysokości 65-80 milionów euro. Co więcej, mistrzowie Niemiec mieliby obowiązek transferu definitywnego, jeśli zawodnik rozpocząłby co najmniej 40 spotkań w wyjściowym składzie. Warunek ten od początku wydawał się jednak trudny do spełnienia.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Przewidywania się sprawdziły, bo 24-letni atakujący jest głównie rezerwowym, pełniąc rolę zmiennika dla Harry’ego Kane’a. W efekcie Bayern nie jest zobligowany do wykupu i podjął już decyzję o rezygnacji z transferu definitywnego – podaje brytyjski dziennik „The Times”.

30-krotny reprezentant Senegalu nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego, na czele którego stoi Vincent Kompany. Napastnik na Allianz Arenie nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań oraz nie prezentuje formy, która uzasadniałaby astronomiczną kwotę transakcji.

Mierzący 187 centymetrów snajper po zakończeniu sezonu wróci więc do Chelsea, choć i tam jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wszystko wskazuje na to, że latem rosły atakujący ponownie zmieni otoczenie. Były zawodnik hiszpańskiego Villarrealu w trwającej kampanii rozegrał 22 mecze, zdobył 5 bramek oraz zanotował 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia senegalskiego piłkarza na mniej więcej 45 milionów euro.