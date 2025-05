Nico Williams wybrał klub. Gwiazdor poinformował Yamala o decyzji

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

Nico Williams wybrał swój kolejny klub. Ma zagrać w Premier League

Nico Williams stał się celem transferowym największych klubów w Europie. W ostatnich dniach wiele mówiło się, że piłkarz może trafić do Realu Madryt, ale Los Blancos zdementowali tę informację. Według najnowszych doniesień Hiszpan zdecydował się na przenosiny do zespołu z Premier League.

Okazuje się, że piłkarz wybrał Arsenal i to właśnie w Londynie chce kontynuować karierę. Gwiazdor Athletiku ponoć poinformował o wszystkim Lamine’a Yamala, który jest jego dobrym przyjacielem. To właśnie gwiazdor FC Barcelony miał namawiać zarząd klubu do sprowadzenia skrzydłowego z Bilbao.

Ponoć Williams miał nawet zaoferować się Barcelonie, ale zniecierpliwiona Duma Katalonii odrzuciła tę propozycję. Z tego względu jedynym kierunkiem, który pozostał napastnikowi jest wspomniana Premier League. Wybór Arsenalu świadczy o tym, że zawodnik odrzucił Liverpool, bo The Reds również zabiegali o jego transfer.

W tym sezonie Nico Williams rozegrał 44 mecze, notując w nich 11 bramek i 7 asyst. Nie jest to tak spektakularna kampania, jak poprzednia, ale w pamięci klubów pozostało przede wszystkim Euro 2024. Na tym turnieju zakończonym zwycięstwem reprezentacji Hiszpanii skrzydłowy był kluczowym elementem pierwszego składu.