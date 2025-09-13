Nico Williams na celowniku giganta! Wraca temat wielkiego transferu

Nico Williams tego lata miał odejść do FC Barcelony, ale finalnie pozostał w Athletic Bilbao. Teraz jednak gwiazdor znów znalazł się na radarze giganta - Bayernu Monachium, o czym donosi serwis "Fichajes".

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams na celowniku Bayernu Monachium

Nico Williams to bez cienia wątpliwości jeden z tych graczy, który wzbudza największe zainteresowanie na rynku transferowym. Skrzydłowy z Hiszpanii tego lata intensywnie łączony był z odejściem z Athletic Bilbao, ba, nawet był dogadany z FC Barceloną, ale finalnie pozostał w swoim aktualnym klubie. Jednocześnie przedłużył umowę aż do 2035 roku.

Okazuje się jednak, że wraca temat jego odejścia z klubu. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Bayern Monachium jest bardzo poważnie zainteresowany pozyskaniem Nico Williamsa. Wiadomo jednak, że najszybciej taki ruch możliwy byłby latem 2026 roku. Jednak Bayern uważa Hiszpana za strategiczne wzmocnienie i jest gotowy przygotowywać się do niego przez dłuższy czas.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał do tej pory trzy mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. W poprzedniej kampanii z kolei miał 11 trafień oraz siedem ostatnich podań w 45 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego skrzydłowego na 70 milionów euro. Na jego koncie jest już także 30 spotkań w reprezentacji Hiszpanii oraz oczywiście mistrzostwo Europy z 2024 roku.

