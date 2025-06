Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Nico Williams i Leroy Sane łączeni z Arsenalem

Arsenal będzie bardzo aktywny podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Drużyna Kanonierów potrzebuje bowiem wzmocnień w kilku formacjach, a szczególnie w linii ataku. Szkoleniowiec zespołu The Gunners – Mikel Arteta – liczy na zwiększenie jakości w tym sektorze boiska. Jak poinformowała brytyjska stacja telewizyjna „Sky Sports”, na liście życzeń londyńskiego klubu znajdują się dwa topowe nazwiska – Nico Williams z Athletiku Bilbao oraz Leroy Sane z Bayernu Monachium.

Pierwszy z wymienionych zawodników kosztowałby około 60 milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego klauzula odstępnego. Natomiast drugi piłkarz może dołączyć do wicemistrza Premier League na podstawie wolnego transferu, gdyż kontrakt gwiazdora z bawarskim gigantem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie ciężko powiedzieć, czy strony ostatecznie zwiążą się nową umową. Jeśli nie, to Arsenal będzie jednym z faworytów do pozyskania 29-letniego Niemca.

Nico Williams najlepiej czuje się na pozycji lewoskrzydłowego, z kolei Leroy Sane na co dzień występuje na prawej stronie. 22-letni Hiszpan wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Gwiazdka Athletiku Bilbao od dawna jest łączona również z takimi potentatami jak FC Barcelona, Real Madryt czy Chelsea. Mistrz Europy w minionym sezonie rozegrał 45 meczów, strzelił 11 goli i zaliczył 7 asyst, przy czym niemiecki atakujący może pochwalić się 13 bramkami oraz 6 ostatnimi podaniem w takiej samej liczbie spotkań.