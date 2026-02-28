Nico Williams może latem opuścić Athletic Bilbao. Jak się okazuje, mistrz Europy może wylądować na boiskach Serie A. Hiszpan znalazł się bowiem na celowniku Interu Mediolan - informuje "Tuttosport".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Inter Mediolan rozważa transfer Nico Williamsa

Nico Williams ma za sobą burzliwy okres. Wielu fanów spodziewało się, że hiszpańska gwiazda opuści szeregi Athletiku Bilbao. Jednym z klubów zainteresowanym transferem skrzydłowego była FC Barcelona. Finalnie jednak do żadnej przeprowadzki nie doszło, więc finalnie zawodnik została na San Mames. Letnie okienko zbliża się wielkimi krokami, przez co w mediach coraz częściej przewija się nazwisko mistrza Europy.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Nico Williamsa przekazuje dziennik „Tuttosport”. Otóż w letnim okienku transferowym Hiszpan faktycznie może opuścić Athletic Bilbao. Pojawiło się bowiem zainteresowanie z Serie A. Zawodnik trafił na radar Interu Mediolan. Zwolennikiem tej przeprowadzki są właściciele włoskiego klubu, którzy widzą w nim ogromne wzmocnienie.

Inter Mediolan rozgląda się za wszechstronnym ofensywnym zawodnikiem. Marzeniem Nerazzurrich było pozyskanie Ademoli Lookmana. Nigeryjczyk finalnie wylądował w Atletico Madryt, więc wicemistrzowie Italii skupili swoją uwagę na Nico Williamsie. Czas pokaże, czy właścicielom włoskiego klubu uda się dokonać tak wielkiego transferu.

Nico Williams w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Athletiku Bilbao. Reprezentant Hiszpanii zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia mistrza Europy na 60 milionów euro.