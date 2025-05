Nico Williams zaczął żegnać się już z Athletikiem Bilbao. Hiszpan ma zamiar przenieść się do Premier League. O jego transfer walczą Arsenal oraz Chelsea - przekazuje "El Nacional".

Javier Linares Misioner / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams chce przenieść się do Premier League

Nico Williams od roku jest łakomym kąskiem na rynku. Od tego momentu wręcz trwa transferowa saga z udziałem Hiszpana, który z każdym meczem udowadnia, że jest kluczowym graczem Athletiku Bilbao. Los Leones jednak będą mieli spore trudności z zatrzymaniem swojego wychowanka. W mediach przewija się bowiem mnóstwo klubów, z którymi jest łączony 22-latek.

Tymczasem najnowsze informacje związane z Nico Williamsem przekazuje serwis „El Nacional”. Otóż reprezentant Hiszpanii zaczął już żegnać się z Athletikiem Bilbao. Oznacza to, że 22-latek przygotowuje się do letniego transferu. Mistrz Europy ma zamiar przenieść się do Premier League. A o jego względy zabiegają Arsenal oraz Chelsea.

Transfer Nico Williamsa będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem dla zainteresowanych stron. W umowie Hiszpana z Athletikiem Bilbao widnieje klauzula odstępnego, która wynosi 60 milionów euro. Taką kwotę zatem trzeba będzie zapłacić za 22-latka. Warto również zaznaczyć, że gwiazda Los Leones znajduje się również na celowniku FC Barcelony. O transfer skrzydłowego prosi sam Lamine Yamal.

Nico Williams w trwającej kampanii rozegrał 44 spotkania w barwach Athletiku Bilbao. Mistrz Europy w tym czasie zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także siedem asyst.