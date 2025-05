Lamine Yamal znów naciska na Barcelonę. Gwiazdor prosi o hitowy transfer

Lamine Yamal ponownie zwrócił się do zarządu FC Barcelony z prośbą o dokonanie hitowego transferu. Jak informuje portal Carpetas Blaugranas, nastąpiło to po porażce w Lidze Mistrzów.

Lamine Yamal znów poprosił o hitowy transfer. Tuż po porażce z Interem

Lamine Yamal marzenia o zdobyciu Ligi Mistrzów musi odłożyć przynajmniej do przyszłego sezonu. Młody gwiazdor był wyróżniającą się postacią w dwumeczu z Interem Mediolan, ale to nie wystarczyło Barcelonie do awansu. Według doniesień po tej porażce niespełna 18-letni skrzydłowy ponownie zaapelował do władz Dumy Katalonii o dokonanie hitowego transferu.

Od wielu tygodni w mediach pojawiają się informacje o tym, że Lamine Yamal naciska na Barcelonę w sprawie pozyskania Nico Williamsa. Co więcej, pomysł młodego piłkarza miał poprzeć sam Hansi Flick, który również liczy na wzmocnienia w letnim oknie transferowym.

Jak pisze portal Carpetas Blaugranas, Lamine Yamal postrzega transfer Nico Williamsa jako brakujący element do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Obaj zawodnicy stanowią o sile ofensywnej reprezentacji Hiszpanii, o czym można było się doskonale przekonać w trakcie Euro 2024. W wielu momentach turnieju duet młodych skrzydłowych okazywał się decydujący.

Williams ma w kontrakcie klauzulę odejścia opiewającą na 58 mln euro. To kwota, która raczej będzie w zasięgu Barcelony, ale faktem jest, że w ostatnich miesiącach Deco i Joan Laporta raczej obrali inne cele.