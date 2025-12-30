Real Madryt rusza po gwiazdora Borussii. Musi zapłacić fortunę

Real Madryt będzie dążył do sprowadzenia Nico Schlotterbecka w przyszłorocznym letnim okienku transferowym. Borussia Dortmund wyceniła swoją gwiazdę na 70 milionów euro - poinformowała we wtorkowe popołudnie niemiecka gazeta BILD.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nico Schlotterbeck coraz bliżej Realu Madryt

Real Madryt w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego będzie zmuszony poważnie wzmocnić swoją linię obrony. Z zespołu Królewskich najprawdopodobniej odejdą bowiem David Alaba oraz Antonio Rudiger.

Obaj doświadczeni stoperzy coraz częściej zmagają się z problemami zdrowotnymi, które znacząco ograniczają ich dostępność. Wiele wskazuje na to, że stołeczny klub nie zaproponuje im przedłużenia wygasających kontraktów, co zmusi władze Realu do znalezienia nowych filarów defensywy na kolejne sezony.

Dlatego madrycki klub bardzo uważnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu nowego środkowego obrońcy. Z przejściem na Santiago Bernabeu byli łączeni m.in. Marc Guehi, Dayot Upamecano czy Ibrahima Konate.

Na szczycie listy życzeń Realu znajduje się jednak Nico Schlotterbeck. Jak informuje niemiecki dziennik „BILD”, wicelider La Ligi zamierza latem podjąć konkretne działania w sprawie 26-letniego Niemca. Borussia Dortmund wycenia swojego defensora na 70 milionów euro, choć możliwe jest obniżenie tej kwoty poprzez włączenie jakiegoś piłkarza do transakcji. Schlotterbecka obserwują także FC Barcelona oraz Bayern Monachium.

Nico Schlotterbeck trafił do zespołu BVB w lipcu 2022 roku z Freiburga za 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 142 spotkania, zdobył 7 bramek i zanotował 18 asyst, wyrastając na jednego z liderów formacji defensywnej ekipy Die Borussen. Najbliższe miesiące pokażą, czy Borussia Dortmund zdoła go zatrzymać, czy też 23-krotny reprezentant Niemiec wykona kolejny krok w karierze, przenosząc się chociażby do wspomnianego Realu Madryt.