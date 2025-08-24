Tottenham złożył drugą propozycję za wychowanka Realu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz obiektem westchnień Tottenhamu Hotspur

Nico Paz uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia, dlatego nikogo nie dziwi fakt, iż wzbudza on ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Argentyńczyk od kilku miesięcy znajduje się pod lupą wielu klubów z czołowych lig europejskich, ale najkonkretniejsze działania podjął Tottenham Hotspur. Koguty złożyły już dwie propozycje, aby pozyskać ofensywnego pomocnika. Pierwsza wynosiła 40 milionów euro, lecz szybko została odrzucona przez działaczy Como 1907.

Jak podaje w mediach społecznościowych Gianluca Di Marzio, londyńczycy wrócili z kolejną ofertą, tym razem opiewającą na 50 milionów euro. Odpowiedź włoskiego klubu nie jest jeszcze znana, lecz wiele wskazuje na to, że i ta kwota może okazać się niewystarczająca. Como, które traktuje Paza jako swoją największą gwiazdę oraz lidera w długoterminowej perspektywie, podobno wyceniło 20-letniego piłkarza na około 70 milionów euro. Tak wysoka suma jasno pokazuje, iż włodarze z Lombardii liczą na zatrzymanie zawodnika.

Nico Paz pierwsze kroki stawiał w akademii Realu Madryt, skąd w połowie 2024 roku przeniósł się do Como 1907. Drużyna z Serie A błyskawicznie uczyniła z niego kluczową postać w ofensywie. W poprzednim sezonie reprezentant Argentyny rozegrał 36 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 10 asyst. Co istotne, Królewscy wciąż posiadają 50 procent praw do jego karty zawodniczej. To oznacza, że ewentualna przeprowadzka pomocnika do Premier League zapewniłaby Realowi Madryt połowę całej kwoty transferu. Jeśli Tottenham Hotspur będzie chciał dopiąć ten ruch, musi być gotów na znaczące podbicie propozycji.