AC Milan bierze napastnika z Premier League. Znamy szczegóły

11:28, 22. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

AC Milan finalizuje rozmowy z West Hamem United w sprawie wypożyczenia Niclasa Fullkruga - poinformował Fabrizio Romano. 32-letni napastnik w zimowym okienku transferowym zasili linię ataku zespołu prowadzonego przez Massimiliano Allegriego.

Massimiliano Allegri
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Niclas Fullkrug zostanie wypożyczony do Milanu

AC Milan na obecnym etapie sezonu ma na swoim koncie 32 oczka i zajmuje 2. miejsce w tabeli Serie A. Ekipa Rossonerich ustępuje jedynie Interowi Mediolan, który wyprzedza ją o punkt, co zapowiada niezwykle emocjonującą walkę o mistrzostwo Włoch.

Trener mediolańskiego zespołu – Massimiliano Allegri – jasno określił swoje oczekiwania wobec włodarzy klubu. 58-letni szkoleniowiec poprosił o sprowadzenie nowego napastnika, który zwiększy rywalizację w ofensywie i pomoże drużynie w kluczowej fazie kampanii.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, prośba Allegriego ma zostać spełniona w najbliższym czasie. Według renomowanego dziennikarza AC Milan finalizuje rozmowy z West Hamem United dotyczące wypożyczenia Niclasa Fullkruga. W umowie pomiędzy klubami najprawdopodobniej znajdzie się również opcja wykupu niemieckiego snajpera za kwotę nieco przekraczającą 10 milionów euro.

24-krotny reprezentant Niemiec występuje w barwach ekipy Młotów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadion Olimpijski w Londynie za 27 milionów euro z Borussii Dortmund. Jego przygoda z Premier League nie układa się jednak najlepiej – w 26 spotkaniach zdobył tylko 3 bramki i zanotował 2 asysty.

Zdecydowanie lepiej radził sobie w zespole BVB, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów w kampanii 2023/2024. W koszulce Werderu Brema sięgnął natomiast po koronę króla strzelców Bundesligi w sezonie 2022/2023, strzelając 16 goli.