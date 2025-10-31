Kante łączony z powrotem do Europy. Może zagrać w Paryżu

N'Golo Kante ma ważny kontrakt z Al-Ittihad tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie nowej umowy stoją w miejscu. O pozyskaniu doświadczonego pomocnika marzy klub z Ligue 1, Paris FC - podaje Santi Aouna na łamach serwisu Foot Mercato.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Paris FC marzy o sprowadzeniu N’Golo Kante

Przyszłość N’Golo Kante stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. 34-letni pomocnik wciąż nie przedłużył wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z saudyjskim Al-Ittihad. Negocjacje między stronami w sprawie nowej umowy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, dlatego zawarcie porozumienia wydaje się coraz mniej prawdopodobne. W tej sytuacji doświadczony Francuz już latem przyszłego roku może zmienić klub na zasadzie wolnego transferu (za darmo), co wzbudziło zainteresowanie kilku europejskich drużyn.

Z okazji na sprowadzenie N’Golo Kante bez kwoty odstępnego chce skorzystać między innymi Paris FC. Ewentualny powrót weterana do ojczyzny byłby dla niego symboliczny – to właśnie we Francji, w barwach SM Caen, rozpoczynał swoją profesjonalną karierę. Dla stołecznego klubu pozyskanie tak klasowego zawodnika byłoby olbrzymim wzmocnieniem zarówno sportowym, jak i marketingowym. W tym momencie Paris FC ma na koncie 11 punktów, co pozwala drużynie Granatowo-Białych zajmować 12. miejsce w tabeli Ligue 1.

N’Golo Kante, na którego pozyskanie chrapkę mają także zespoły z Arabii Saudyjskiej, może pochwalić się niezwykle bogatą karierą. Z Leicester City sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Premier League w sezonie 2015/2016, a następnie z Chelsea zdobył Ligę Mistrzów oraz kolejne trofea krajowe. Ponadto jeden z najbardziej utytułowanych pomocników ostatnich lat triumfował z reprezentacją Francji podczas mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku.