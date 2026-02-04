N’Golo Kante opuścił Arabię Saudyjską. Mistrz świata znów zagra w Europie

Fenerbahce pozyskało N’Golo Kante. Kontrakt do 2028 roku
N’Golo Kante nie jest już zawodnikiem Al-Ittihad. Francuski pomocnik rozwiązał kontrakt z saudyjskim klubem i podpisał umowę z tureckim Fenerbahce do połowy 2028 roku. 19-krotni mistrzowie kraju potwierdzili transfer 34-latka, który w 2023 roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej z londyńskiej Chelsea.
W trakcie zimowego okna transferowego miał miejsce spór między klubami, który doprowadził Fenerbahce do wydania krytycznego oświadczenia wobec Al-Ittihad. Ostatecznie wszystkie formalności zostały załatwione. Kontrakt Kante został oficjalnie rozwiązany, umożliwiając mistrzowi świata podpisanie umowy z tureckim gigantem.
Doświadczony pomocnik w trakcie bogatej kariery reprezentował barwy m.in. SM Caen, Leicester City oraz Chelsea, z którą sięgał po mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. Jego powrót do europejskiego futbolu jest jednym z ciekawszych transferów ostatnich tygodni.
Kante w bieżącym sezonie rozegrał 26 meczów, w których strzelił dwa gole i dorzucił asystę. 65-krotny reprezentant Trójkorowych dołącza do wicelidera tureckiej ekstraklasy. Fenerbahce traci do liderującego Galatasaray zaledwie trzy punkty. Giganci znad Bosforu rywalizują także w rozgrywkach Lig Europy. W fazie play-off piłkarze Domenico Tedesco zagrają w dwumeczu z Nottingham Forest.