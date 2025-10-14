Neymar wróci do Europy?! Dwa kluby są na to gotowe

Neymar przeniesie się na Stary Kontynent?
Neymar to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy drugiej dekady XXI wieku. W barwach FC Barcelony skrzydłowy z Brazylii błyszczał i tworzył zapewne jedną z najlepszych linii ofensywnych w historii futbolu. Z czasem jednak, już po przenosinach do PSG, jego kariera zaczęła się załamywać.
Następnie więc skuszono się na niezwykle lukratywny kontrakt w Arabii Saudyjskiej, ale pobyt na Bliskim Wschodzie dla skrzydłowego okazał się kompletnie nieudany. Z tego powodu już jakiś czas temu zdecydował się na powrót do Brazylii i rodzimego klubu, czyli Santosu. Teraz jednak znów mówi się o jego powrocie do wielkiej piłki.
Według informacji przekazanych przez serwis „SportMediaset”, Neymar i jego otoczenie pracują nad sprowadzeniem go do Europy już w zimie. Dzięki dobrej relacji menadżera z dwoma włoskimi klubami, w grze ma być transfer do SSC Napoli lub Interu Mediolan.
Neymar w tym sezonie rozegrał 21 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował trzy asysty. 33-letni Brazylijczyk wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 11 milionów euro. Jego umowa z obecnym klubem wygasa wraz z końcem tego roku.
