Flick długo się nie wahał. Barcelona zdecydowała ws. powrotu Neymara

Neymar bardzo chce wrócić do Barcelony. Brazylijczyk oferuje się Dumie Katalonii, ale ta go nie chce. Hansi Flick zdecydował się odrzucić ofertę powrotu gwiazdora, o czym donosi "El Nacional".

Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick, Neymar, Barcelona

Hansi Flick odrzucił ofertę powrotu Neymara do Barcelony

Barcelona od kilku dni, a może nawet i nieco dłużej łączona jest z sensacyjnym transferem po tym sezonie. Do klubu miałby bowiem wrócić Neymar. Brazylijczyk oferuje się zespołowi Hansiego Flicka licząc na to, że władze Dumy Katalonii oraz sam szkoleniowiec zgodzą się na to, aby ten powrócił do klubu i mógł zagrać na nowo otwartym Camp Nou.

Tak się jednak nie stanie. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Hansi Flick zablokował możliwość powrotu Neymara do Barcelony. Trener Dumy Katalonii nie jest chętny na powrotu gwiazdora do klubu z powodu obaw o możliwości fizyczne oraz stan zdrowia 33-latka, który przez większość ostatniego czasu nie grał w piłkę.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Neymar dopiero w zimowym okienku transferowym wrócił do regularnego grania w piłkę. Skrzydłowy przeniósł się z Al-Hilal do rodzimego Santosu, gdzie do tej pory rozegrał dziewięć spotkań, w których zdobył w sumie trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Jedno z trafień, cudowne z rzutu rożnego można obejrzeć TUTAJ. Dla Barcelony Neymar ma w sumie ponad 185 spotkań, w których 105 razy trafiał do siatki rywali.

Zobacz także: Szczęsny chętny na sensacyjną decyzję. Barcelona może skorzystać