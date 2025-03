Neymar złożył obietnice Barcelonie. Walczy o powrót do Hiszpanii

Neymar robi wszystko, aby latem wrócić do Europy. Marzeniem piłkarza jest gra w FC Barcelonie. Jak podaje El Nacional gwiazdor obiecał Blaugranie, że zmieni swoje podejście do życia poza boiskiem.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar gotowy do poświęceń, obiecał Barcelonie zmianę stylu życia

Neymar ponownie znalazł się na świeczniku fanów hiszpańskiego futbolu. Przez ostatnie tygodnie jego nazwisko regularnie przewija się w mediach w kontekście powrotu do FC Barcelony. Póki co, Brazylijczyk musi jednak zadowolić się grą w macierzystym klubie, czyli Santosie.

33-latek do Santosu powrócił na początku roku, gdy postanowił zakończyć swoją przygodę w Saudi Pro League. Niemal od razu po podpisaniu kontraktu z brazylijskim klubem ponownie zaczął czarować na boisku jak za starych dobrych lat. Neymar może pochwalić się między innymi zdobyciem gola bezpośrednio z rzutu rożnego, czy pięknym trafieniem z rzutu wolnego.

Wracając jednak do Barcelony, otoczenie Neymara twierdzi, że Brazylijczyk robi co może, aby wywalczyć sobie drogę powrotną do katalońskiego klubu. Zadanie przed nim nie będzie łatwe, bowiem dziennik Sport powołując się na Deco przekazał, że Duma Katalonii odrzuciła możliwość powrotu piłkarza na Camp Nou ze względu na problemy zdrowotne i wątpliwości dot. kondycji.

Neymar nie zamierza się poddawać, a jak sugeruje El Nacional otoczenie zawodnika wysłało jasny sygnał dla Joana Laporty. Brazylijczyk jest gotowy dać z siebie wszystko i zrobi, co tylko trzeba, aby ponownie zagrać w koszulce Blaugrany. Ponadto z ust piłkarza miała paść obietnica radykalnej zmiany dot. stylu życia poza boiskiem. Neymar jest gotowy odpuścić huczne imprezy, aby skupić się na futbolu.