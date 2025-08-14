Newcastle United finalizuje transfer. W grze blisko 50 mln euro

Newcastle United jest bliskie pozyskania Jacoba Ramseya z Aston Villi - informuje Fabrizio Romano. Klub z Birmingham sprzeda pomocnika za około 50 milionów euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Jacob Ramsey dołączy do Newcastle United

Newcastle United po rewelacyjnym sezonie w Premier League zapewniło sobie awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Latem nadal ważą się losy Alexandra Isaka, który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Szwedzki napastnik trenował indywidualnie i chce przenieść się do Liverpoolu.

Tymczasem drużynę Eddiego Howe’a wzmocnili już m.in. Anthony Elanga z Nottingham Forest oraz Malick Thiaw z AC Milan. Obecnie klub dopina kolejny transfer. Na St. James’ Park ma trafić Jacob Ramsey z Aston Villi. Według Fabrizio Romano, wstępne porozumienie w sprawie transferu 24-letniego skrzydłowego zostało już osiągnięte, a pozostają do dopracowania jedynie szczegóły kontraktu. Newcastle zapłaci za Anglika urodzonego w Birmingham około 47 milionów euro.

Ramsey to były reprezentant Anglii do lat 21. W seniorskiej drużynie Aston Villi rozegrał 167 meczów, zdobył 17 bramek i dorzucił 19 asyst. W minionym sezonie był kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Unaia Emery’ego.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Jacob Ramsey to Newcastle, here we go! Agreement for £40m fee from Aston Villa.



Ramsey agreed on personal terms and travels for medical at #NUFC right now.



Ramsey strongly wanted Newcastle and deal now done. pic.twitter.com/z1bjXW9LtR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Newcastle zmierzy się na wyjeździe z Aston Villą w swoim pierwszym meczu Premier League w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 13:30, co dodatkowo podsyca zainteresowanie kibiców możliwym transferem Ramseya. Angielski skrzydłowy w sezonie 2020/21 został wypożyczony do Doncaster. Obecnie serwis Transfermakrt.de wycenia Ramseya na kwotę 32 mln euro.