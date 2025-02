Newcastle oferuje 40 mln euro za gwiazdę La Liga. Klub szuka następcy Trippiera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Aramburu następcą Trippiera?

Newcastle United jest gotowe złożyć ofertę w wysokości 40 milionów euro za Jona Aramburu, prawego obrońcę Realu Sociedad.

Reprezentant Wenezueli zrobił duże wrażenie w La Liga, a jego talent nie umknął uwadze Srok, które planują wzmocnienia w letnim okienku. Aramburu ma w kontrakcie klauzulę odejścia wynoszącą 60 milionów euro, ale Newcastle liczy, że uda się go pozyskać za 40 milionów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zespół Eddiego Howe’a poszukuje następcy Kierana Trippiera, który ma już 33 lata. 22-latek to dynamiczny, ofensywnie usposobiony obrońca, który może stanowić kluczowy element zespołu przez wiele lat. Może on grać nie tylko jako prawy defensor, ale również lewy.

Angielski klub jest przekonany, że oferta w wysokości 40 milionów euro będzie wystarczająca. Wiele jednak zależy od tego, czy inne kluby nie włączą się do walki o Aramburu.

Pomóc w realizacji tego ruchu może również wywalczenie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. To może przekonać młodego Wenezuelczyka do przenosin na St James’ Park.

Jeśli Aramburu dobrze zaaklimatyzuje się w Premier League, może przez następną dekadę być podstawowym prawym obrońcą Newcastle. Klub liczy, że jego transfer pomoże w dalszym rozwoju zespołu i walce o najwyższe cele.

Zobacz także: Newcastle chce rozchwytywaną gwiazdę Celticu. Jest wart 30 mln euro