Newcastle United spotyka się ze ścianą w sprawie negocjacji transferu Dominica Solanke – donosi The Telegraph. Działacze Bournemouth nie zamierzają bowiem sprzedawać swojego kluczowego zawodnika.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Dominic Solanke

26-letni Solanke to wychowanek Chelsea

W Bournemouth gra z powodzeniem od 2019 roku

Napastnik ten jest łączony z Newcastle

Solanke na celowniku Newcastle

Zwolennikiem talentu reprezentanta Anglii jest menedżer Eddie Howe. Wraz z zarządem Newcastle United uważa, że Dominic Solanke byłby doskonałym uzupełnieniem ataku Srok.

Sam 26-latek rozgrywa udany sezon. W pierwszej części sezonu zdobył sześć goli i zanotował siedem asyst. Ma spore szanse na to, by załapać się do kadry Garetha Southgate’a na mistrzostwa Europy 2024 na boiskach w Niemczech.

Jak donosi The Telegraph, działacze Srok skontaktowali się z Bournemouth pytając o dostępność Solanke. Mieli spotkać się z natychmiastową odmową. Nie wiadomo czy mimo takiej odpowiedzi Newcastle United złoży jakąkolwiek propozycję finansową. Kilka lat temu Wisienki płaciły za Solanke 19 mln funtów.

