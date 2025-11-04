Z Manchesteru City do Interu Mediolan? Oto nowy cel Cristiana Chivu

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Nathan Ake przykuł uwagę Interu Mediolan

Nathan Ake jest gotowy podjąć się nowego wyzwania podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego. 30-letni obrońca nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Manchesteru City i chciałby częściej pojawiać się na boisku. Włodarze Obywateli są otwarci na rozmowy w sprawie jego przyszłości. Jak podają angielskie media, angielski klub może zaakceptować ofertę w wysokości od 30 do 35 milionów euro. Ake, mimo że wciąż prezentuje wysoki poziom, stał się ofiarą ogromnej konkurencji w formacji defensywnej zespołu Pepa Guardioli.

56-krotny reprezentant Holandii, który ciągle liczy na udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata, wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach jego nazwisko było łączone z Juventusem oraz Crystal Palace, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że do rywalizacji o podpis mierzącego 180 centymetrów stoper dołączył również Inter Mediolan. Włoska drużyna pilnie poszukuje wzmocnienia linii obrony, by z powodzeniem rywalizować na kilku frontach – zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów.

Nathan Ake wydaje się idealnym kandydatem, by zwiększyć rywalizację w defensywie ekipy prowadzonej przez Cristiana Chivu. Holender ma za sobą bogate doświadczenie – w przeszłości występował w barwach Chelsea oraz AFC Bournemouth, a od 2020 roku przywdziewa koszulkę wspomnianego wyżej Manchesteru City. Z zespołem Obywateli zdobył cztery mistrzostwa Anglii i jedną Ligę Mistrzów. Umiejętność gry zarówno na środku, jak i lewej stronie obrony czynią stopera atrakcyjnym celem transferowym dla Interu.