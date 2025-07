Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku i Sam Beukema

Napoli sięga po zawodnika z Serie A

Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Lorenzo Lucca – do tej pory Napoli przeprowadziło cztery transfery. Partenopei wzmocnili nie tylko ofensywę, ale też środek pola i obronę. Piąty zawodnik, który przenosi się na Stadio Diego Armando Maradona, to drugi defensor. Mistrzowie Włoch właśnie potwierdzili, iż pod skrzydła Antonio Conte dołączył Sam Beukema, który podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku.

Holender już od dłuższego czasu był łączony z Napoli, ale dopiero dzisiaj jego przeprowadzka pod Wezuwiusza została oficjalnie sfinalizowana. Bologna na sprzedaży 26-latka zarobi 31 milionów euro kwoty podstawowej. Dla wychowanka Go Ahead Eagles to trzeci transfer w seniorskim futbolu. W lecie 2021 roku za 900 tysięcy euro przeniósł się do AZ Alkmaar, natomiast dwa lata później Kaaskoppen oddali go do Rossoblu za osiem milionów.

W poprzednim sezonie Beukema rozegrał 47 spotkań, w tym 35 w Serie A, osiem w Lidze Mistrzów i cztery w Pucharze Włoch. Jego ofensywny dorobek to dwie asysty – jedna w starciu z Empoli i jedna w pojedynku ze Sportingiem. Sędziowie czterokrotnie karali go żółtymi kartkami.