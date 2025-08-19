SSC Napoli szuka nowego napastnika. W grze była gwiazda Premier League

20:56, 19. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Daily Mail

SSC Napoli w związku z kontuzją Romelu Lukaku szuka nowych rozwiązań w ataku. Tymczasem ciekawe wieści o planach aktualnych mistrzów Serie A przekazał "Daily Mail".

Antonio Conte
fot. Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Jamie Vardy na celowniku SSC Napoli

SSC Napoli, po wygraniu mistrzostwa Włoch w poprzednim sezonie, nie chce osiadać na laurach. Antonio Conte ma jednak problem – z powodu kontuzji nie będzie mógł przez kilka miesięcy liczyć na Romelu Lukaku. W związku z tym klub z Neapolu prowadzi poszukiwania nowego napastnika, o czym donosi „Daily Mail”.

Źródła wskazują, że na celowniku Napoli znalazł się były napastnik Leicester City i reprezentacji Anglii, Jamie Vardy. 38-latek aktualnie pozostaje bez klubu, ale możliwe, że wkrótce zadebiutuje w Serie A. 26-krotny reprezentant Anglii jest wyceniany na około milion euro.

Romelu Lukaku kontuzjowany
Włoski klub widzi w doświadczonym zawodniku potencjalne zastępstwo dla swojego kluczowego napastnika. Jeśli jednak transfer nie dojdzie do skutku, alternatywą ma być Nicolas Jackson z Chelsea.

Neapolitańczycy wracają do ligowej rywalizacji w najbliższy weekend. W pierwszej kolejce Serie A zmierzą się z Sassuolo – mecz odbędzie się w sobotę, 23 sierpnia, o godzinie 18:30. W poprzednim sezonie bezpośrednie starcia między tymi zespołami kończyły się wygraną Partenopei – u siebie Napoli wygrało 2:0, a na wyjeździe aż 6:1.

Przed wrześniową przerwą reprezentacyjną mistrzowie Włoch mają do rozegrania dwa spotkania – oprócz meczu z Neroverdi zmierzą się także z Cagliari Calcio.

