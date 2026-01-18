Napoli rozpoczęło rozmowy. Napastnik blisko Premier League

21:33, 18. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

SSC Napoli może wypożyczyć Lorenzo Luccę do Nottingham Forest - informuje Fabrizio Romano. Umowa ma zawierać klauzulę opcji wykupu w wysokości 35 mln euro.

Antonio Conte
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Lorenzo Lucca ma dołączyć do Nottingham Forest

SSC Napoli wciąż liczy się w walce o obronę mistrzowskiego tytułu, jednak na ten moment zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A. W trakcie zimowego okna transferowego włoski klub nie planuje głośnych ruchów. Jednym z piłkarzy, którzy mogą opuścić Neapol, jest Lorenzo Lucca.

Jak informuje Fabrizio Romano, Nottingham Forest rozpoczęło rozmowy z Napoli w sprawie wypożyczenia włoskiego napastnika. Angielski klub złożył ofertę obejmującą opłatę za wypożyczenie w wysokości miliona euro. Porozumienie zawiera również klauzulę opcji wykupu opiewającą na 35 milionów euro, która nie byłaby jednak obowiązkowa. Nottingham Forest aktualnie znajduje się na 17. lokacie w Premier League.

Na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje. 25-letni napastnik wyróżnia się bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, lecz w obecnym sezonie nie zdołał wywalczyć sobie mocnej pozycji w zespole Napoli. We wszystkich rozgrywkach rozegrał dotąd 22 spotkania, zdobywając dwie bramki i spędzając na boisku łącznie 585 minut.

Lucca trafił do Napoli przed rozpoczęciem sezonu na zasadzie wypożyczenia z Udinese Calcio za kwotę 9 milionów euro. Na swoim koncie ma również pięć występów w reprezentacji Włoch. W serwisie Transfermartk.de napastnik jest wyceniany na 25 mln euro.

