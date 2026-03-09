Napoli poluje na brazylijskiego pomocnika. Włosi mają konkretny plan

SSC Napoli zamierza latem ruszyć po Joao Gomesa z Wolverhampton - donosi Ekrem Konur. Brazylijski pomocnik znajduje się również na radarze Manchesteru United.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Joao Gomes przymierzany do SSC Napoli

SSC Napoli w ostatnich tygodniach prezentuje dobrą formę. Zespół Antonio Contego pokonał Hellas Werona (2:1) oraz Torino FC (2:1), dzięki czemu obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A. W zimowym oknie transferowym do drużyny dołączyli m.in. Alisson Santos ze Sporting Lizbona w ramach wypożyczenia oraz Giovane, który został wykupiony z Hellasu. Władze klubu już jednak pracują nad kolejnymi ruchami przed następnym sezonem.

Jednym z głównych celów transferowych neapolitańczyków ma być pomocnik Wolverhampton Wanderers – Joao Gomes. Według informacji Ekrema Konura wzmocnienie środka pola jest jednym z priorytetów klubu z Kampanii. Brazylijski pomocnik, który pochodzi z Rio de Janeiro, znajdował się już na radarze klubu zimą. W ostatnich tygodniach miało jednak dojść do pierwszych konkretnych kontaktów pomiędzy Napoli a przedstawicielami zawodnika, co sprawia, że potencjalny transfer staje się coraz bardziej realny.

Neapolitańczycy muszą jednak liczyć się z konkurencją. Zainteresowanie 25-letnim pomocnikiem wykazuje również Manchester United. Gomes trafił do Wolverhampton w 2023 roku z Flamengo za około 19 milionów euro. Jego kontrakt na Molineux Stadium obowiązuje do czerwca 2030 roku.

W trwającym sezonie 10-krotny reprezentant Brazylii rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia obecnie Gomesa na 35 milionów euro.