Manchester United zainteresowany Brazylijczykiem. To byłby duży transfer

Manchester United szuka nowego pomocnika, który zwiększy jakość w drugiej linii. Jak dowiedział się Ekrem Konur, angielski klub może zakontraktować Joao Gomesa.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joao Gomes

Joao Gomes na celowniku Manchesteru United

Manchester United zdaje sobie sprawę, że potrzebuje kilku wzmocnień składu, aby w następnym sezonie z powodzeniem rywalizować na kilku frontach. W związku z tym Czerwone Diabły będą aktywne podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Na Old Trafford ma trafić między innymi nowy środkowy pomocnik, który zajmie miejsce odchodzącego Casemiro. Władze angielskiego klubu chcą odmłodzić kadrę i postawić na zawodnika, który zagwarantuje odpowiednią intensywność oraz stabilność w środku pola.

Jak podaje Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do czerwonej części Manchesteru jest Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers. 25-letni Brazylijczyk już od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań działaczy z Old Trafford.

Jego atutem jest bez wątpienia doświadczenie w Premier League, dzięki czemu nie potrzebowałby czasu na aklimatyzację. Warto dodać, że o podpis środkowego pomocnika zabiegają również inni europejscy potentaci – SSC Napoli oraz Atletico Madryt.

Joao Gomes z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Wilków od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Molineux Stadium za niespełna 20 milionów euro z CR Flamengo, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnej kampanii rozegrał 30 meczów i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, przy czym umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. Serwis „Transfermarkt” wycenia piłkarza na 40 milionów euro.